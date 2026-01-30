本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受け、利益確定の売りが優勢となり、前日比52円安の5万3322円と4日ぶり反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は44社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、今期の大幅増益ガイダンスを評価が続いた四国化成ホールディングス [東証