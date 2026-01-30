春の選抜高校野球大会の出場校が発表されました。 県勢は、九州地区代表で「長崎日大」、21世紀枠で「長崎西」が選ばれました。 2校に届いた、春の選抜高校野球の出場切符。 21世紀枠で選ばれた「長崎西」は、春のセンバツに75年ぶりに出場します。 「長崎西」は21世紀枠の候補 9校の中で、選考委員会から最も高い評価を受けました。 短い練習時間の効率化や、マネージャー自作のアプリで相手校の分析