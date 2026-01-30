この記事をまとめると ■三菱ふそうがJMS2025に新荷台コンセプト「コボディ」を展示した ■コボディは荷室に入らずに荷物の積み降ろしができるため運転者の負担を大幅に軽減する ■AI配送計画と連動させることで人手不足と2024年問題にも対応する 次世代の物流に劇的な前進をもたらすか 国内外の乗用車メーカーはもとより、日野や三菱ふそう、いすゞ、UDといった商用車メーカーもブースを並べたジャパンモビリティショー。三菱ふ