オンラインで取材に応じる陸上男子の山縣亮太＝30日陸上男子100メートルの日本記録を持つ山縣亮太（セイコー）が30日、オンライン取材に応じ、今季に向け「また日本記録を更新できるように、アジア大会の代表になれるように頑張りたい」と目標を掲げ、決意を示した。昨季は4年ぶりとなる10秒0台をマークしたものの、世界選手権東京大会には出場できなかった。この冬は例年よりも長い距離を走るなど、順調に練習を積めているそ