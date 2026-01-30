【31日（土）の天気】北陸から北日本の日本海側では雪が続き、さらなる積雪増加に注意が必要です。全国的に真冬の寒さが続くでしょう。●西日本、沖縄鳥取は朝のうちに雪はやみそうです。そのほか晴れ間の出るところが多いですが、九州南部は雲が広がりやすいでしょう。沖縄や奄美は激しい雷雨となるおそれがあります。最高気温は30日（金）とだいたい同じくらいで、大阪8℃、福岡10℃の予想です。●東日本東海や関東は晴れますが