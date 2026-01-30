「選抜高校野球・選考委員会」（３０日、大阪市内）選考委員会で３２番目に校名が呼ばれた沖縄尚学ナインは、中継画面を見つめながら微動だにせず。学校関係者らが歓喜の声をあげた中、表情を崩すことはなかった。通常、センバツ決定チームからは笑みがあふれる。会場は歓喜に満ちあふれ、喜びの涙を流す選手もいるほど。だが昨夏の甲子園王者はじっと一点だけを見つめていた。エース・末吉良丞投手は「やっぱり負けてしまって