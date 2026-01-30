米国・ＷＷＥの統一ＷＷＥ王者ドリュー・マッキンタイア（４０）が、ＰＬＥ「ロイヤルランブル」（３１日＝日本時間１日、サウジアラビア・リヤド）に向けて、胸中を語った。９日のスマックダウンでコーディ・ローデスを破り、同王座を奪取。ジェイコブ・ファトゥの介入があったとはいえ、４度目の最高峰王者となった。「ＡＢＥＭＡＰＰＶ」で生中継される「ロイヤルランブル」では、挑戦者決定戦を勝ち抜いたサミ・ゼインの