Âè£¹£¸²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡Ê£³·î£±£¹Æü³«Ëë¡Ë¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬£³£°Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Äëµþ¤¬£²£°£±£±Ç¯²Æ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¹Ã»Ò±à¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Äëµþ£Ï£Â¤Îµð¿Í¡¦¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ï£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤Ë´¿´î¤·¤¿¡£Äëµþ»þÂå¤Ë£³ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¹Ô¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æº£¤«º£¤«¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£ËèÇ¯ËèÇ¯¡¢²Æ¤â½Õ¤â¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤¢¤ÎÄëµþ¤Î¥¿¥Æ¥¸¥Þ¤Î¥æ¥Ë¥Û