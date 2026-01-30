King & Princeが、3月25日にリリースする18枚目のシングル「Waltz for Lily」の全4形態のジャケット写真と収録内容を公開した。表題曲「Waltz for Lily」は、2025年リリースの「Theater」のファンクをベースにしたトラックから一転、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれる、King & Princeの新境地とも言える美しいラブソングだという。1月23日にYouTubeで