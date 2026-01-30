クリス・ヘムズワースとマーク・ラファロが主演する映画『クライム101』の日本語吹替版上映が決定。クリス・ヘムズワース演じるデーヴィス役の三宅健太、マーク・ラファロ演じる刑事ルー役の山路和弘ら、日本語吹替版キャストが解禁された。【動画】日米同時公開！映画『クライム101』予告編本作は、現代アメリカを代表する犯罪小説の巨匠＝大ベストセラー作家ドン・ウィンズロウの原作を、アカデミー賞（R）に名を連ねる名