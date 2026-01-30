ネクライトーキーが、1月27日に＜ネクライトーキー メジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」＞東京公演をZepp DiverCity(TOKYO)で開催した。タイトルの通りメジャーデビュー5周年イヤーを締めくくるワンマンライブで、1月24日に開催された大阪公演で満員のGORILLA HALLを熱狂させ、満を持して臨んだアニバーサリーイヤーのファイナルだ。ステージにメンバーが登場すると間髪入れずに1stアルバム『ONE！』の1曲目を飾る楽曲「レイ