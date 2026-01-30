ドレスコーズが、2026年3月4日に発売する最新ライブ映像商品『grotesque human』より「人間不信」の映像をドレスコーズ公式YouTubeチャンネルにて公開した。『grotesque human』には、2025年に開催された“ドレスコーズ史上最大規模”のワンマンツアー＜The Dresscodes TOUR 2025“grotesque human”＞のファイナル、Zepp Shinjuku(TOKYO)公演が収録されている。今回公開された「人間不信」は、『grotesque human』の中でも特筆し