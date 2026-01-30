第９８回センバツ高校野球（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨秋の中国大会で３３年ぶり３度目の優勝を飾った崇徳（そうとく、広島）が１９９３年以来、３３年ぶり４度目の出場を決めた。１９７６年春に主将としてセンバツ初出場Ｖを果たした山崎隆造総監督（元広島）は「あちこちで『古豪ですよね』と言われて恥ずかしかった。強豪じゃないってことだか