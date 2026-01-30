第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。北海道地区は、昨年の秋季全道大会で優勝した北照が１３年ぶり６度目の出場を決めた。過去最高の８強超えを目指し、聖地に乗り込む。雪深い小樽に、選手たちの歓喜の声が響いた。予定時間からやや遅れて届いた“春の便り”。１３年ぶり６度目のセンバツ出場が決まり、上林弘樹監督（４６