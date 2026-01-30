29日、上高井郡高山村のバックカントリーでスノーボードをしていた韓国籍の38歳の男性が遭難しました。一夜明けた30日午前、男性は警察などによって救助されました。救助されたのは韓国籍の38歳の男性です。29日午後11時すぎ、「スキー場にいる友人と連絡が取れない」と韓国にいる男性の友人から大使館を通じて警察に通報がありました。警察によりますと、男性はきのう、高山村の山田牧場付近のバックカン