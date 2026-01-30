30日も冷え込んだ県内。8シーズンぶりの御神渡り出現が期待される諏訪湖ですが、30日朝の湖面はどうだったのでしょうか。午前6時半の諏訪湖です。八剱神社の宮司や氏子が御神渡りの観察を始めて26日目。30日朝は湖の割れた氷が吹き寄せられる「寄せ氷」はおよそ12センチの厚みになっていました。30日の諏訪の最低気温は氷点下7.1度。水温も観察用の温度計で1度と観測を始めて以降最低でしたが、全面結氷とはなりませんでした