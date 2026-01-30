この春のセンバツ高校野球、出場校が発表され、甲子園で戦う32校が決まりました。この地方で聖地への切符を手にしたのは･･･。 【写真を見る】春のセンバツ 東海地方は中京大中京・三重・大垣日大の3校が出場”文武両道”四日市は21世紀枠選出されず 愛知からは中京大中京。5年ぶり33度目の出場となります。去年10月の秋季東海大会では3試合で28得点を挙げていて、その強力な打線が魅力です。決勝ではサヨナラ勝ちの末、優勝を