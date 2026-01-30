アメリカ・ネバダ州でカメラが捉えた、フェンスを乗り越える男。目的は巨大な重機です。フェンスを破壊し、暴走を開始。パトカーが駆けつけると、まさかの事態に発展しました。駆けつけた警察官のボディーカメラ映像を見ると、重機は反対方向を向いていましたが、警察官に気がつくと、体当たりしようとこちらに向かってきたのです。警察官：止まりなさい！重さ17トンを越える車体が執拗に警察官を狙います。警察官が発砲すると、狙