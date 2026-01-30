兵庫県神戸市内にて20年以上にわたり、不法滞在を続けていた女性が28日に逮捕された。 報道によると、この女性は神戸市中央区在住の中国籍の62歳女性で、逮捕のきっかけは自転車による信号無視であった。神戸市内で自転車に乗っていた女性は交差点で信号無視をして、その光景を目撃した警察官が女性に声をかけたことがきっかけで、密入国の事実が判明したという。女性は2000年以降に日本に不法滞在した疑いが持たれており、逮捕時