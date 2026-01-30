東京・上野の路上で２９日夜、中国籍の男性が催涙スプレーをかけられ、現金約４億２３００万円が入っていたとみられるスーツケース３個を奪われた。３０日未明には羽田空港の駐車場で、約１億９０００万円を持っていた男性が襲われる事件も発生。現金はいずれも香港に運ばれる予定だった。香港では３０日、日本人男性２人が約５８００万円を奪われる事件があり、警視庁は関連があるとみて、強盗と強盗未遂容疑で調べている。捜