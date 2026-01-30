宝塚歌劇団は30日、公式ホームページ上で、観客に「はしか」と診断された人が確認されたと発表し、注意を呼びかけた。公式ホームページで「【お知らせ】東京宝塚劇場1月20日13時30分公演をご観劇いただいたお客様へのお知らせ」と題し、「同公演をご観劇いただいたお客様は、健康観察期間中（〜2月10日まで）の体調にご留意のうえ、万一、感染が疑われる症状がみられた場合は、事前に医療機関へ連絡した上で速やかに受診されます