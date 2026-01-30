タレント、モデルの桃月なしこ（30）が30日までに、インスタグラムを更新。グラビアオフショットを公開した。発売中の雑誌「ENTAME36℃」で表紙グラビアを飾っており「“体温の伝わるグラビア”ということで実際にお熱測ったりしました、私の平熱が書いてあります笑。」と、水着姿でバスタブに寄りかかるショットや、中央が大胆に開いた水着ショットを添えた。さらにアザーカットも公開されており、美脚もあらわに。「こうして新し