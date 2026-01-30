犬も「ヤキモチ」を焼くって本当？ 「うちの子、なんだか嫉妬しているみたい」と感じたことはありませんか。実は、近年の研究によって、犬も人間と同じように「ヤキモチ」を焼くことが科学的に証明されています。 犬は群れで生活する動物なので、大好きな飼い主の愛情が自分以外に向くと、不安や不満を感じてしまうのです。 例えば、新しいペットを迎えた時や、家に赤ちゃんが生まれた時、あるいは飼い主がスマホに夢中になっ