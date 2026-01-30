1月30日公開のアニメーション映画『白蛇：浮生 〜巡りめぐる運命の赤い糸〜』の日本語吹替版声優を務めるSnow Man・佐久間大介。また、1月29日には、今年4月から放送されるアニメ『キルアオ』の古波鮫シンの声を担当することも明らかになり、声優としても目覚ましい活躍を見せている。そこで本記事では、佐久間の経歴を振り返りながら、『白蛇：浮生 〜巡りめぐる運命の赤い糸〜』にも触れ、その“声の演技”の魅力を深掘りしてみ