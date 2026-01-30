ミャンマーのクーデターからあさって２月１日で５年。在日ミャンマー人が外務省に要望書を提出しました。外務省大阪分室の前で声をあげる在日ミャンマー人たち。ミャンマーでは２０２１年２月、国軍によるクーデターが発生。軍が政権を握り、これまでに７７００人以上の市民が殺害され、３万人以上が拘束されています。１月、軍事政権はクーデター以来、初めて総選挙を実施しましたが、民主派政党は排除され、国軍系の勝利が