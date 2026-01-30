大雪による鉄道への影響が解消。近畿地方のＪＲは１月３１日、全線で通常運転となる予定です。強い冬型の気圧配置となり、北部を中心に大雪となった近畿地方。滋賀県長浜市の柳ケ瀬では３０日午前１１時に１２８ｃｍ（平年比約２．２倍）まで積もりました。この雪の影響でＪＲ北陸線は複数の木が倒れ、長浜駅と近江塩津駅の間で始発から運転を取りやめていましたが、午後６時１５分に運転を再開しました。あす３１日は天候