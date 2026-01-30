今年で３１回目を迎える「神戸ルミナリエ」が始まりました。開催３１回目を迎える今年のテーマは「神戸の鼓動、光の物語」。初日の３０日は点灯を待ちわびた多くの人が会場を訪れています。神戸ルミナリエは、阪神・淡路大震災の犠牲者への鎮魂の意を込めると共に、都市の復興、再生への夢を託して、大震災の起こった１９９５年１２月に初めて開催し、今年で３１回目。復興を歩むうえでシンボルとなっています。「東遊園地