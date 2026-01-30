１月３１日（土）の近畿地方は大雪は落ち着きますが、屋根からの落雪や路面凍結に注意してください。この時季らしい厳しい寒さも続きそうです。３１日（土）は西高東低の気圧配置は緩みますが、上空の寒気の影響は続くでしょう。北部では、昼頃までは断続的に雪が降りそうです。午後は雪は小康状態で、やむところが多くなりそうです。雪がやんでも、屋根からの落雪に注意が必要です。家の中で暖房を使うと、部屋が暖まること