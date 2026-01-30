消防隊員２人が死亡した大阪・道頓堀のビル火災。消防が最終報告書を公表です。（大阪市消防局の担当者）「お二人に哀悼の意を表します」大阪市消防局が１月３０日、最終報告書を公表した道頓堀のビル火災は去年８月に起きました。ビル２棟が焼け、消火活動にあたっていた消防隊員２人が死亡しました。報告書によりますと、当時２人を含む隊員３人は、６階で活動を行っていましたが、真下の５階で別の隊員が部屋の扉を開け