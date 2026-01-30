マレーシアで摘発された特殊詐欺グループ。生成ＡＩを使った巧妙な手口が明らかになりました。大阪府警の捜査員に連れられて歩く特殊詐欺グループの一員とみられる男たち。去年８月、マレーシア警察は日本人４人や、台湾出身の男ら計１０人を摘発しました。日本へ移送された葛籠匡矢被告（２５）ら男４人は、大阪府警捜査二課の警察官になりすまして、東京都の男性（７０代）とビデオ通話するなどし、現金５００万円をだまし