All About ニュース編集部は2026年1月19〜20日、全国10〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、冬に行きたいと思う「奈良県の道の駅ランキング」を紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：吉野路大塔（五條市）／40票2位は「吉野路大塔（五條市）」でした。UFO型の近未来なデザインが目を引くこの道の駅は、山々に囲まれた自然豊かなエリアに位置し、