学歴詐称疑惑が発端で複数の刑事告発を受けている静岡県伊東市の田久保真紀前市長（55）。29日、警察の任意の事情聴取を受けたことを認めました。■任意聴取後、取材に応じ「お話しはして参りました」警察の聴取を受け、自宅に帰ったのは日付が変わる少し前でした。静岡県伊東市の田久保真紀前市長。田久保前市長（29日午後11時過ぎ）「（Q：きょうは事情聴取された）お呼び出しの要請がありましたので、お話しはして参りました。