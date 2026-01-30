アイドルグループ、＃Mooove！の姫野ひなのが30日までに、インスタグラムを更新。グラビア掲載を告知した。姫野は「『グラビアザテレビジョン』初表紙を担当させていただきました二号連続裏表紙からの今回ついに初表紙、なんとグラビザテレビジョンさん3号連続掲載なのです皆が応援してくれていっぱいお迎えしてくれたおかげですいつもありがとう」と、表紙とともにアピールした。またのアザーカットも公開されており、ラン