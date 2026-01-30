テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が21日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)に出演。ミラノ・コルティナ五輪の日本代表候補に、現役の“テレビ局員”が選ばれたニュースに言及した。佐久間宣行氏○部下がオリンピック選手だったら…と妄想全日本スキー連盟は、フリースタイルスキー・男子モーグル代表に、サンテレビ社員でスポーツ部の藤木豪心ディレクターを選