新しい出会いが増える春に向かうにつれ、友だちとの楽しいごはん会や、気になる彼とのしっぽりデートなど、飲みの機会が増加♡ そこで今回は、北里琉をお手本に、女子会でおしゃれしていく日の「ブルベ血色メイク」をお届けします。写真映えもしっかり狙えるメイクテクをぜひ参考にしてみて！ダウンライトに勝つ【盛れ♡ ブルベ血色メイク】Situation：女子会でおしゃれしていく日ワンピース 15,950円／REDYAZEL ルミネ