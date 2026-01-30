友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はインターン先の困った出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前回から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公はインターンを始めました。社員の小早川さんは主人公たちにはキツくあたるのに、部長にはやさしい対応をします。態度の差に異変を感じた主人公たち。このあと彼女たちはとんでもない方