強烈な寒気が再び流れ込んでいる日本列島。金沢市で積雪が平年の5倍となるなど、各地で記録的な大雪となっています。午前0時半すぎの新潟県十日町市。きのう夜から大粒の雪が降り続きました。金沢市では41センチと平年を上回る積雪に。地元の青年会議所のメンバーが雪かきにあたりました。「カチカチですね。上の方は柔らかいんですけど」東北や北陸の日本海側で大雪をもたらした今回の寒気。80代「屋根がつぶれるかもしれない。雪