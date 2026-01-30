長期金利の上昇を背景に、住宅ローンの固定金利がまた上がります。三菱UFJ銀行などメガバンク3行は、来月から適用する住宅ローンの固定金利を引き上げると発表しました。代表的な10年固定の最優遇金利は、▼三菱UFJ銀行と▼みずほ銀行は2.75％に、▼三井住友銀行は2.85％にします。主な要因は、固定型金利の基準となる長期金利の上昇です。来月8日に投開票を迎える衆院選を前に与野党が消費減税を掲げていて、財政が悪化するとの懸