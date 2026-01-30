イタリア・ミラノのマルペンサ空港に到着した三浦璃来（左）、木原龍一組＝30日（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートに出場するペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が30日、拠点のカナダからミラノに到着した。愛称「りくりゅう」の2人は昨季の世界選手権覇者で金メダル最有力候補。木原は「積み重ねてきたことに自信がある。スピード全開でぶっ飛ばしていきたい」とリラックスした表