高市首相は３０日、大相撲の土俵の「女人禁制」について「大切に守られてきた日本の伝統だ」と述べ、尊重する考えを示した。「これからも私は相撲の土俵には上がらない」とも強調した。福岡市での街頭演説で語った。歴代首相は日程が合えば、大相撲の初場所などの千秋楽で、優勝力士に土俵上で内閣総理大臣杯を授与してきた。２５日の初場所の千秋楽には松本文部科学相が出席していた。