お笑いコンビ・スカチャンのヤジマリー。が３０日、鬼越トマホークのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに登場。ネタで不可欠なスプレー缶について、１年でかかるスプレー代金を告白。鬼越も絶句した。ヤジマリー。は腰にスプレー缶をつけ、シュッとやるのが鉄板ネタ。そのため常にスプレー缶を常備していなければならず、１年でなんと「８２万円」もスプレー代がかかっているという。「２本セットで８００円から１０００円ぐらい」だと