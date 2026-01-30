死体遺棄事件などを視野に捜査が進んでいます。1月30日午前、新潟市中央区の路上で生まれたばかりとみられる赤ちゃんの遺体が見つかりました。（リポート）「バイパス下用水路に隣接するこちらの道路上で発見されたということです。付近には住宅街もありますが人どおりはまばらです」赤ちゃんの遺体が見つかったのは、新潟市中央区弁天橋通の路上です。30日午前11時過ぎ、通行人から「赤ちゃんの死体がある」と110番通報があ