人間とロボットのかけっこ大会がSNS上で大きな注目を集めている。【動画】ロボットと人間のかけっこ大会、結果は？「先日、理事長や学長やそれ以外の多くの大学の職員や学生のみなさんにロボットたちを披露する会をしたとき、突発的にロボットとのかけっこ大会が開かれたのだけど、あれはとても良かった」とその模様を動画で紹介したのは追手門学院大学（大阪府茨木市）の理工学部情報工学科准教授、高橋英之さん（@hideman2009）