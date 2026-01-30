第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日、大阪市内で行われ、九州国際大付（福岡）の4年ぶり4度目の出場が決まった。【32校出そろう！出場校はこちら】昨秋の明治神宮大会で初めて頂点に立った九州国際大付は王者の看板を背負って選抜大会に臨む。「神宮で優勝したことで立ち向かってくるチームが多いと思う。自分たちの野球をして一戦一戦集中したい」と城野慶太主将は表情