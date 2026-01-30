第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日、大阪市内で行われ、昨秋の明治神宮大会で優勝した九州国際大付（福岡）の4年ぶり4度目の出場が決まった。【32校出そろう！出場校はこちら】城野慶太主将（2年）は「イチローさんに教わったことを甲子園で見せられるように頑張りたい」と「恩返し」の勝利を誓った。昨年11月、米野球殿堂入りしたイチロー氏が北九州市若松区の同校グ