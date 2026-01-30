熊本県警宇城署は30日、同署管内で昨年12月末から今年1月末までのわずか1カ月の間に、3件もの交通死亡事故が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。いずれも、夜間の暗い時間に車等が歩行者に衝突する交通事故だった。季節柄、日中の時間が短いため、薄暮時を含め暗い時間に外出する際は、歩行者の方は反射材の着用を呼びかけた。また、車などを運転する際は早めのライト点灯と、すれ違い時などを除きライトの上向き利