大分県警中津署は30日、中津市の30代男性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、225万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年12月2日から令和8年1月6日の間、被害者がインターネットで見つけた投資の広告に掲載されていたLINEアカウントを登録した。やりとりする中で「著名な投資家から絶対にもうかる株式投資の講義を受けられる」などと勧誘を受けた。投資に必要と紹介されたアプ