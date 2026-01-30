GTVニュース ３０日午後、高崎市で住宅１棟が全焼する火事があり男性１人が死亡しました。 火事があったのは、高崎市堰代町の無職、高井康美さん（８４）の住宅です。 警察によりますと、３０日午後３時ごろ、通行人の男性から「建物から煙が出ている」と１１９番通報がありました。消防が駆け付け、火は約２時間後に消し止められましたが、鉄骨２階建ての住宅１棟が全焼しました。 住宅にいた男性１人が高崎市内の