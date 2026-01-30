きょう午前、山形県鶴岡市で屋根の雪下ろしをしていた男性が地面に転落し、右ひざの骨や太ももの骨を折るなどの大ケガをしました。 【写真を見る】雪下ろし中に3メール下の地面に転落高齢男性が右ひざと太ももの骨を折る大ケガ（山形・鶴岡市） 警察によりますと、きょう午前１０時４５分ごろ、鶴岡市長沼の自宅で７７歳の男性が１人で屋根の雪下ろしをしていたところ、およそ３メートル下の地面に落下したとい