新潟県内は、山沿いを中心に広い範囲で積雪が2メートル以上となっています。週末は平地でも大雪の恐れがありそうです。週末の天気について石黒菖気象予報士の解説です。 例年ですと、最も積雪が多くなるのが2月中旬なんですが、既にそのピークの時期の積雪を超える量となっています。大雪の峠はいったん越えたんですが、この週末も雪の降りやすい状態が続きます。31日土曜も断続的に雪が降る変わりやすい天気ですが、